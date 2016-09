XING: Auch geschäftlich vernetzt bleiben

Was für private Kontakte Facebook ist, ist für geschäftliche Verknüpfungen und Kontakte das große soziale Netzwerk XING.

Das Netzwerk XING wurde schon im Jahr 2003 – jedoch unter einem anderen Namen – gegründet. Schon früh war den Gründern der Schwerpunkt des Netzwerkes klar, denn es sollte sich hauptsächlich um berufliche Kontakte drehen. Neue Kontakte sollten geknüpft werden und bestehende verwaltet werden können. Jeder Nutzer – und auch ganze Unternehmen – können sich ein Profil anlegen und so Fachpersonal suchen, Stellenangebote einstellen oder auch Veranstaltungen organisieren. Auch die Diskussion in speziellen Fachgruppen ist in XING so möglich.

Eine der grundlegenden und wichtigsten Fähigkeiten des Netzwerks ist das Sichtbarmachen des eigenen Kontaktnetzes. So kann ein Nutzer sehen, über wie viele andere Mitglieder er jemanden kennt. Auch bietet das Netzwerk viele sogenannte Community-Funktionen. Daher ist es möglich, Neuigkeiten mit anderen befreundeten Nutzern zu teilen oder auch Jobs und Links weiterzuempfehlen. Wer sich nach einem Job bei XING umsehen möchte, sollte möglichst viele private und berufliche Daten im eigenen Profil eintragen. Wichtig ist besonders der eigene Werdegang als tabellarischer Lebenslauf, der mit Zeugnissen und Referenzen gestützt werden kann. Die Basis-Mitgliedschaft bei XING ist kostenlos, aber bietet nur eingeschränkte Funktionalitäten.

Die Aktien der XING AG gingen Ende 2006 an die Börse, seit 2011 ist das Unternehmen auch im TecDAX notiert. Als Zielgruppe des Netzwerks geben die Gründer zum einen berufstätige Personen an, aber auch Unternehmen sollen angesprochen werden, die sich so mit einem Profil darstellen können. Um Mitglied bei XING zu werden, müssen Nutzer das 18. Lebensjahr vollendet haben.