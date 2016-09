Twitter – der zeitgemäße Kurznachrichtendienst im Internet

Im Bereich der Social Media zählt der Kurznachrichtendienst Twitter zu den am weitesten verbreiteten Plattformen.

Wer heute das Internet nutzt, für den gehört es fast schon zum guten Ton, selbst zu „twittern“ oder zumindest die „Tweets“ anderer zu verfolgen. Hinter diesen Begriffen verbirgt sich die Verwendung von Twitter, dem Online-Kurznachrichtendienst, der seit 2006 die Kommunikation mindestens genauso stark prägt und veränderte wie seinerzeit die SMS. Die Erfolgsgeschichte des Dienstes beruht sicherlich auch auf seiner ebenso simplen wie genialen Idee: User können sich hier registrieren und Stimmungen, Gedanken oder Informationen in kurzen und prägnanten 140 Zeichen verfassen.

Die Nutzung von Twitter ist völlig kostenlos und damit für zahlreiche Internetuser attraktiv. Ein Account ist in wenigen Minuten erstellt und die Bedienung dank einer intuitiven Nutzeroberfläche kinderleicht. Viele Menschen nutzen Twitter als eine Art öffentlich geführtes Tagebuch im Internet. Hier kann jeder, den es interessiert, mitlesen und auf Wunsch auch interaktiv mit dem jeweiligen „Tweeter“ in Kontakt treten, beispielsweise, indem direkt auf eine Nachricht eingegangen oder diese „retweetet“, also im eigenen Freundeskreis weitergeteilt wird.

Doch auch für Unternehmen oder Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, ist Twitter besonders interessant. Denn hier erschließt sich eine völlig neue Art des Kundenkontaktes, der typisch für die neuen Social Media Plattformen im Internet ist: Der interessierte Kunde ist nicht mehr nur Empfänger von Nachrichten, sondern kann auch selbst darauf reagieren. Spätestens seit der Einführung der Option, auch Bilder über Twitter verschicken zu können, hat die Plattform ihren Siegeszug angetreten. Millionen von Menschen nutzen sie als virtuelles Verlautbarungsorgan oder als Chance, mit Mitmenschen, Prominenten und Marken direkt in Kontakt zu treten sowie keine aktuellen News zu verpassen.