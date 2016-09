Tablets – eine tolle Alternative zu Laptop oder Netbook

Wer sich für einen neuen Rechner interessiert, der flexibel innerhalb des Hauses oder unterwegs benutzt werden kann, sollte sich auch aktuelle Tablets anschauen.

Wer zum ersten Mal ein Tablet in seinen Händen hält, ist oft direkt begeistert. Die Gründe dafür sind vielfältig, denn die aktuellen Geräte sind sehr ausgereift und bieten für den Geschäftsalltag und für die Freizeit allerlei Möglichkeiten. Bei einem Tablet handelt es sich – ähnlich wie bei einem Laptop – um einen mobilen Computer. Er ist allerdings sehr flach und wird in der Regel über einen Touchscreen bedient, sodass keine weitere Hardware benötigt wird. Umfangreich ist auch das Softwareangebot, auf das man mit einem Tablet zurückgreifen kann. In der Grundausstattung entsprechen die Möglichkeiten in etwa dem eines modernen Smartphones. Es gibt allerdings für jedes Betriebssystem zahlreiche Apps, die einfach und schnell installiert werden können.

Noch eine positive Eigenschaft eines Tablets ist das Format. Es handelt sich um ein relativ kleines und smartes Gerät. Man kann es bequem auf dem Schoß halten, während man Filme schaut, liest, spielt oder arbeitet. Wer mit einem Tablet unterwegs ist, benötigt keine große Laptop-Tasche und muss auch nicht schwer tragen. Sogar in einer mittelgroßen Damenhandtasche hat ein solches Modell ausreichend Platz und ist immer dabei.

Schließlich profitieren Tablet-Nutzer auch davon, dass sich solche Rechner erstaunlich schnell aktivieren lassen. Während viele Laptops einige Zeit in Anspruch nehmen, bis sie hochgefahren sind, drückt man bei einem Tablet einfach den Startknopf und kann direkt mit der Benutzung loslegen. Im Handumdrehen steht das komplette Softwareangebot zur Verfügung.