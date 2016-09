Social Media: zeitgemäße Kommunikation im Internet

Social Media, von Millionen Menschen regelmäßig genutzt, sind heute aus dem Internet nicht mehr wegzudenken.

Nicht nur die Erfindung und zunehmende Nutzung des Internets revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen miteinander kommunizieren. Auch die Entwicklung und Etablierung der sogenannten Social Media leistete in den vergangenen Jahren einen großen Beitrag zur Veränderung des zwischenmenschlichen Austauschs. Facebook, Twitter und Co. läuteten ein neues Zeitalter der digitalen Welt und ihrer alltäglichen Bedeutung ein. Ihr Hauptkennzeichen: Das Internet hat sich als virtueller Ort des Austauschs und des Dialogs von Menschen etabliert, selbst wenn diese im realen Leben tausende von Kilometern trennen.

Technisch gesehen handelt es sich bei Social Media um Websites, die es Nutzern nicht nur erlauben, auf Inhalte zuzugreifen, sondern diese auch aktiv selbst zu verändern oder zu generieren. Ein Beispiel: Im sozialen Netzwerk Facebook kann jedes Mitglied ein eigenes Profil nach individuellen Wünschen erstellen, mit anderen Mitgliedern in Kontakt treten, sich in Gruppen organisieren oder Fan-Seiten erstellen. Egal ob Bilder, Videos, Musik oder Texte, alles kann im Internet als soziales Medium verstanden werden.

Social Media sind damit ein wichtiger Bestandteil des sogenannten Web 2.0 – aus dem früheren „Monolog“ ist ein „Dialog“ geworden. Interaktivität und Interaktion sind die Stichworte, die die Social Media prägen. Auch in wirtschaftlicher und politischer Sicht haben die verschiedenen Angebote an Bedeutung gewonnen. So nutzen viele Unternehmen, aber auch Politiker oder Prominente Social Media, um mit Kunden, Wählern und Fans in Kontakt zu treten und einen echten Austausch zu ermöglichen. Selbst demokratische Prozesse werden heute nachweislich durch Social Media beeinflusst.