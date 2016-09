Facebook: das wichtigste Kommunikationsinstrument der Gegenwart

Das soziale Netzwerk Facebook hat die Kommunikation im virtuellen Raum grundlegend verändert.

Als der Student Mark Zuckerberg 2004 die Idee eines sozialen Netzwerks entwickelte, welches über das Internet Menschen unkompliziert miteinander verbinden konnte, ahnte er wohl noch nicht, welchen Erfolg dieses Konzept einmal haben würde. Heute zählt Facebook mehr als eine Milliarde Mitglieder weltweit und zählt zu den am häufigsten besuchten Websites im Internet. Zuckerberg selbst ist mit seinem Unternehmen quasi über Nacht reich geworden – doch viel wichtiger ist die Art und Weise, wie das Netzwerk die digitale Kommunikation verändert und geprägt hat.

Facebook ist das Paradebeispiel für die sogenannten Social Media, also interaktive Internetpräsenzen, auf denen Nutzer Inhalte nicht nur abrufen, sondern auch selbst mitgestalten können. Im Mittelpunkt steht hier vor allem die Kommunikation, die trotz einer Entfernung tausender Kilometer unmittelbar erfolgen kann. Privatpersonen nutzen Facebook, um ein eigenes Profil zu erstellen, auf dem sie so viel über sich preisgeben, wie sie es persönlich möchten. Anschließend kann mit Freunden in Kontakt getreten und so das Netzwerk zum Leben erweckt werden.

Doch auch Unternehmen und öffentliche Personen nutzen Facebook heute, um sich mit Anhängern und Kunden zu vernetzen und die Möglichkeit des Austauschs zu bieten. Attraktiv macht Facebook auch, dass die Mitgliedschaft absolut kostenlos und damit für jeden Internetnutzer erschwinglich ist. Datenschutzrechtliche Bedenken haben das Nutzungsverhalten in den vergangenen Jahren dahin gehend geändert, dass mit vielen persönlichen Inhalten vorsichtiger umgegangen wird. Auch das gehört zum Prinzip der sozialen Medien: Sie sind selbst in ihrer Funktionsstruktur nicht starr, sondern werden durch aktuelle Entwicklungen, Kritiken und Wünsche der User aktiv gestaltet.