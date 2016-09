E-Reader: So liest man Bücher heute

Der E-Reader oder E-Book-Reader erleichtert das Lesen und den Transport von Büchern durch eine kluge Kombination aus digitalem Speichermedium und innovativem Bildschirm.

Trotz des Vormarsches digitaler Medien ist es für viele Menschen nach wie vor unersetzlich, Bücher zu lesen. Egal, ob zur Freizeitbeschäftigung, aus schulischen oder beruflichen Gründen: Das gedruckte Buch erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Obwohl moderne Speichermedien und mobile Geräte wie Tablet PCs oder Smartphones mit großen Bildschirmen das Lesen von Texten auch in digitaler Form ermöglichen, möchten viele Leser nicht auf den angenehmen optischen Eindruck einer gedruckten Buchseite verzichten.

Durch die Erfindung des E-Readers ist nun ein nahezu idealer Kompromiss zwischen dem Leseerlebnis von gedruckten Büchern und moderner, platzsparender und praktischer digitaler Technik erhältlich. Bei den Geräten handelt es sich technisch gesehen meist um Tablet PCs, die jedoch nicht mit einem handelsüblichen Bildschirm, sondern mit einer sogenannten E-Paper-Oberfläche ausgestattet sind. Hierbei handelt es sich um eine nicht aktiv leuchtende Bildfläche, bei der dargestellte Buchstaben und Schwarz-Weiß-Bilder optisch fast identisch mit einem Druck sind. So können auch lange Textpassagen oder ganze Romane gelesen werden, ohne, dass der Erschöpfungseffekt der Augen eintritt, den man vom Betrachten aktiv leuchtender Displays gewohnt ist.

Dank unterschiedlicher Hersteller ist eine Vielfalt an verschiedenen E-Reader-Modellen auf dem Markt erhältlich, die sich etwa hinsichtlich ihrer Displaygröße oder des verfügbaren Speicherplatzes unterscheiden. Durch drahtlose Verbindungsadapter, die in den Geräten integriert sind, ist es beispielsweise auch möglich, elektronische Bücher direkt über das Internet herunterzuladen oder auf einer Cloud zu speichern. So können theoretisch unendlich viele Inhalte auf einem Gerät jederzeit abrufbar sein.