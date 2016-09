Zirkeltraining – abwechslungsreiches Workout für mehr Wohlbefinden

Um die Kondition zu trainieren und Muskeln aufzubauen, ist das Zirkeltraining ideal geeignet. Mit wenig Aufwand kann jeder so ein Training absolvieren.

Das Zirkeltraining ist ein Klassiker unter den Workouts. Viele kennen diese Trainingsmethode bereits aus der Schulzeit. Das Zirkeltraining ist effektiv, abwechslungsreich und bringt viele positive Aspekte mit sich. Sämtliche Muskeln werden gekräftigt, die Figur geformt und die Kondition verbessert.

Der Ablauf eines Zirkeltrainings ist denkbar einfach: An verschiedenen Stationen müssen Sportler bestimmte Aufgaben erledigen. Zwischen den einzelnen Stationen werden jedoch keine Pausen gemacht, weshalb das Training besonders hohe Anforderungen an den Sportler setzt. Durch den schnellen Wechsel der Übungen werden verschiedene Muskeln in Anspruch genommen. Die restlichen Muskeln können sich zwischen den Übungen regenerieren, kommen aber nicht vollständig zur Erholung, da bei den Übungen des Zirkeltrainings zumeist der ganze Körper beansprucht wird.

Typische Übungen während eines Zirkeltrainings sind beispielsweise Liegestützen, Kniebeugen, Bauchaufzüge, Seilspringen oder auch einen Medizinball an die Wand stoßen. Manche Übungen werden für die Dauer einer zuvor festgelegten Zeit erledigt, bei anderen Übungen zählt die Anzahl. So sind beispielsweise 20 Sprünge mit dem Seil gefordert, bis eine nächste Station in Angriff genommen werden kann. Das Zirkeltraining kann also mit immer anderen Übungen gestaltet und ausgeübt werden, sodass Sportler bei diesem Workout auf unterschiedliche Weise gefordert werden.

Praktisch bei dem Zirkeltraining ist die Tatsache, dass es sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem auswirkt. Die Ausdauer und das Immunsystem werden gestärkt. Wer etwas für seine Gesundheit tun möchte, der sollte demnach darüber nachdenken, regelmäßig ein Zirkeltraining zu absolvieren. Bei diesem Workout handelt es sich nämlich um einen echten Alleskönner, wenn es um das Thema Gesundheit und Wohlbefinden geht.