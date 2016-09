Syrienkrieg – Tod und Chaos im Land der Gegensätze

Die gewaltsame Auseinandersetzung zwischen Präsident Baschar al-Assad und seinen Gegnern ist der Weltgemeinschaft seit März 2011 als Syrienkrieg ein Begriff. Anders als in Libyen ist ein Eingreifen der UN schwierig.

Nach den politischen Umwälzungen in Tunesien und Ägypten erreicht der Arabische Frühling im Frühjahr 2011 auch Syrien. Der Konflikt begann zunächst mit kleinen Demonstrationen, die Machthaber Baschar al-Assad, seit 2000 per Referendum gewählter Staatspräsident Syriens, brutal niederschlagen ließ. Um Assad die Nachfolge seines verstorbenen Vaters zu ermöglichen, war kurz nach dessen Tod die Verfassung des Landes derart verändert worden, dass das Mindestalter für das Amt des Staatspräsidenten bei nur noch 34 statt ehemals 40 Jahren lag.

Die traurige Bilanz des blutigen Krieges (Stand: Januar 2014): Mindestens 130.000 Menschen kamen seit Beginn des Konfliktes vor drei Jahren ums Leben. Etwa vier Millionen Menschen sind auf der Flucht. Auch die Nachbarlandländer Syriens sind von den gewaltsamen Kämpfen betroffen. Logistisch durch den Zustrom Tausender Flüchtlinge bereits belastet, kommt es beispielsweise an der Grenze immer wieder zu Schießereien.

Ein militärisches Eingreifen der UN nach dem Vorbild Libyen ist in Syrien problematisch. Libyen ist ein Randstaat, Syrien hingegen Herzstück der arabischen Welt. Hier stehen sich Sunniten und Alawiten, Araber und Kurden, Stadtbevölkerung und vernachlässigte Landbevölkerung gegenüber. Außenpolitisch verdichten sich an dem Knotenpunkt Syrien die Konflikte zwischen den Golfstaaten und dem Iran, den USA und Russland, Israel und der Hisbollah Libanons. So ist auch der Urheber des brutalen Giftgasanschlags im Juni 2013 nach wie vor nicht eindeutig geklärt. Um ein militärisches Eingreifen der USA jedoch zu verhindern, sagte Assad zu, das regimeeigene Chemiewaffenarsenal durch UN-Truppen vernichten zu lassen.