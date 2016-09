Prism – Wissenswertes über die brisante Software

Im Sommer 2013 geriet der Begriff Prism im Rahmen des NSA-Überwachungsskandals in die Schlagzeilen. Grund genug zu klären, was genau eigentlich unter dem Begriff zu verstehen ist.

Bei Prism handelt es sich um ein Programm, welches im Jahr 2005 entwickelt und als Top Secret eingestuft wurde. Die Software ist in der Lage, elektronische Medien und elektronisch gespeicherte Daten zu überwachen, auszuwerten und zu speichern. Die US-amerikanische National Security Agency (NSA) verwendet dieses Programm.

Im Mai 2013 erfuhr die Öffentlichkeit von der Existenz dieser Software, nachdem der Whistleblower Edward Snowden dieses Geheimnis enthüllte. Snowden war zur damaligen Zeit bei der NSA als Systemadministrator eingestellt. Er hatte Zugang zu Prism und einigen anderen Überwachungsprogrammen und entschloss sich, seine Informationen an den Journalisten Glenn Greenwald weiterzugeben.

Skandalös an der Software Prism ist vor allem die Tatsache, dass der Geheimdienst in der Lage ist, die Server der großen Internetkonzerne anzuzapfen. Jede elektronische Kommunikation ist demnach speicher- und überwachbar. Dieser Umstand sorgte weltweit für Aufregung und wurde zu einem brisanten Medienthema. Gegen Edward Snowden wurde am 14. Juni 2013 von dem FBI ein Haftbefehl erwirkt. Am 1. August 2013 vermeldete die Presse, dass Snowden in Russland Asyl erhalten hat.

Durch seine Enthüllungen hat Edward Snowden einiges bewirkt. Weltweite Datenschutzbeauftragte engagieren sich seither dafür, dass die Speicherung von Internetdaten aller Nutzer und Programme wie Prism verboten werden sollen. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Skandal im Laufe der Zeit weiter entwickeln wird. Zweifelsohne wird diese Software jedoch mit einer großen Überwachungs- und Spionageaffäre in Verbindung gebracht.