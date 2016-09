Foodies: Feinschmecker erobern den urbanen Raum

Als „Foodie“ bezeichnet man eine Gruppe von Feinschmeckern, die ein gesteigertes Interesse und eine starke Leidenschaft für das Essen, dessen Zubereitung und Verzehr haben.

Menschen, die sich selbst als „Foodie“ bezeichnen, schätzen selbstgemachte Lebensmittel aus hochwertigen Zutaten von hoher Qualität. Der Genuss und die Gesundheit stehen dabei gleichermaßen im Vordergrund. Vor allem in reichen Schichten des Bürgertums sowie in hippen, urbanen Kreisen reicher Industrieländer ist die Foodie-Bewegung ein wachsender Trend. Ein Großteil der Anhänger sind Frauen, in der Regel im Alter von Ende 20 bis Anfang 50. Viele Foodies sind Veganer oder Vegetarier. Der Begriff „Foodie“ erschien erstmals in dem Buch „The Official Foodie Handbook“, das 1984 von Paul Levy und Ann Barr veröffentlicht wurde.

Eine wichtige Unterscheidung zum „Gourmet“, einem sachkundigen Genießer erlesener Speisen und Getränke, besteht darin, dass Foodies in der Regel interessierte Laien sind, die gutes Essen und Trinken lieben und zelebrieren, ohne dabei ihren Lebensunterhalt in Form einer gastronomischen Tätigkeit zu bestreiten. Das Herz der Foodie-Bewegung schlägt in den US-Städten New York und Los Angeles. Auch Schauspieler und Hollywood-Stars wie Jessica Alba bekennen sich zu dem Trend.

Foodies beschäftigen sich eingehend mit der Esskultur und ihren aktuellen Trends. Sie erkennen multi-ethnische Einflüsse, besitzen eine ausgesprochen gut ausgestattete Küche, in der sie häufig und zeitaufwendig Gerichte aus biologisch erzeugtem Fleisch und Gemüse für Gäste kochen und sich bei Tisch gegebenenfalls über längst vergessen geglaubte Rezepte austauschen. Beliebte Kreationen sind beispielsweise hausgemachte Konfitüre, eingekochte Früchte, selbst gemachter Käse oder in Heimarbeit geräucherter Speck. Die oftmals belächelte Foodie-Bewegung ist stark in sozialen Medien wie Twitter, Facebook und Instagram vertreten, wo die Eigenkreationen in Form kunstvoll inszenierter Fotoaufnahmen veröffentlicht werden.