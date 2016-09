Willkommen in Balkonien: Heimaturlaub

Wer sich in der Ferienzeit erholen möchte, muss nicht in die Ferne schweifen. Oft liegt das Gute nah – auch im eigenen Land locken Sehenswürdigkeiten und Events.

Wenn die Urlaubszeit naht, freuen sich viele Menschen auf eine entspannte Zeit im sonnigen Süden und können es kaum erwarten, in das nächste Flugzeug zu steigen und eine Fernreise zu unternehmen. Doch es gibt auch tolle Alternativen, um die Ferien in Deutschland zu verbringen. Hier erhält der Name Heimaturlaub eine ganz neue Bedeutung, denn in früheren Zeiten verwendete man das Wort vor allem bei Soldaten, die einige Zeit Pause von ihrem Dienst machen und nach Hause zurückkehren durften. Innerhalb Deutschlands hat man die Wahl zwischen ganz unterschiedlichen Ferienregionen, die alle ihre besonderen Vorteile mit sich bringen.

Wer die Seeluft und lange Spaziergänge am Meer liebt, kann zum Beispiel an die Nord- oder Ostsee reisen. Diese Regionen sind beispielsweise bei Familien mit Kindern sehr beliebt, denn am Strand lässt es sich herrlich spielen und viele Orte sind eher ruhig gelegen, sodass die Kleinen in Ruhe draußen spielen können. Darüber hinaus freuen sich Allergiker über die gute Luft am Meer. Hier heißt es einfach nur „durchatmen und entspannen“! Wer gerne Wandern und Bergsteigen geht, ist in der Nähe der Berge gut aufgehoben. Gerade in Bayern oder in der sächsischen Schweiz gibt es hier vielfältige Möglichkeiten. Weitere Optionen wie z.B. eine Städtereise nach Berlin, eine Segeltour auf dem Bodensee oder eine Kanufahrt auf der Kinzig runden das Angebot ab. Es lohnt sich, diese und viele weitere Reisemöglichkeiten zu entdecken.