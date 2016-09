Tradition und Moderne in Thailand

Thailand zählt zu den weltweit beliebtesten Urlaubszielen. Das Land verbindet als Reiseziel erlebbare Geschichte und Traditionen mit sämtlichen Vorzügen des modernen und zeitgemäßen Tourismus.

Rund 15 Millionen internationale Gäste genießen es inzwischen pro Jahr, ihren wohlverdienten Urlaub in Thailand zu verbringen. Beliebte Ziele sind verschiedene Badeorte am Meer und die Hauptstadt Bangkok. Thailand bietet jedoch auch zahlreiche Möglichkeiten, das Land und die Leute fernab touristischen Troubles kennenzulernen. Die Möglichkeiten, die das Land seinen Besuchern bietet, sind so vielfältig, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Urlauber, die an Kultur und historischen Sehenswürdigkeiten interessiert sind, bereisen bevorzugt die Zentralebene des Landes, die weltweit bekannte Attraktionen beheimatet. Beispielsweise die Königsstadt Ayutthaya, die eine große Zahl von Tempeln, Palästen und Festungsanlagen bietet. Hunderte von antiken Gebäuden sind je nach der Epoche ihrer Entstehung entweder im Khmer-, im Sukhothai- oder dem eigenen Ayutthaya-Stil gehalten.

Die wilde Schönheit der thailändischen Natur zeigt sich beispielsweise in der Kanchanaburi-Provinz. Berge, blaue Seen, beeindruckende Wasserfälle, Tropfsteinhöhlen und eine Reihe von Nationalparks ergeben eine vielerorts unberührte Idylle, die Ihresgleichen sucht und von Touristen sehr beliebt ist. Unsterblichkeit erlangte die Gegend um den Fluss Kwai durch den Filmklassiker „Die Brücke am Kwai“.

Wer das glamouröse Nachtleben einer Metropole erleben möchte, wird in Bangkok zahlreiche Highlights für Nachtschwärmer und Partygänger finden. Lohnenswerte Ziele für Partyfreunde und Strandurlauber sind beispielsweise die beiden Inseln Phuket und Koh Samui. Vor allem Koh Samui eignet sich mit seinen von Palmen gesäumten Sandstränden und seinem glasklaren Wasser für einen Badeurlaub. Die Insel bietet aber nicht nur Möglichkeiten zum Erholen und Sonnenbaden, sondern auch vielfältige Angebote für Wassersportler – von Surfen, Wasserski, Kiteboarding und Paragliding bis hin zu Segeltouren.