Tom Clancy – Erfolge des Bestsellerautors

Durch seine Politthriller wurde er bekannt: Tom Clancy. Der folgende Artikel berichtet über Clancys Karriere als Autor und weitere interessante Fakten.

Der Autor Tom Clancy hieß mit vollständigem Namen Thomas Leo Clancy Jr. und wurde am 12. April 1947 in Baltimore geboren. Nachdem er 1965 an der Loyola Blakefield Highschool seinen Abschluss erreichte, plante er ursprünglich eine Karriere beim Militär. Aufgrund seiner schlechten Augen wurde Clancy abgelehnt und eröffnete bald darauf eine Versicherungsagentur. Er verkaufte diese Agentur einige Jahre später und heiratete 1969 seine erste Frau. 1999 ließ Clancy sich von seiner ersten Frau scheiden und heiratete die Journalistin Alexandra Marie Llewellyn.

Im Jahr 1984 schrieb Tom Clancy sein erstes Buch, welches er „Jagd auf Roter Oktober“ nannte. In dem Buch beschäftigte sich Clancy mit der Meuterei auf der Fregatte Storoschewoi im Jahr 1975. Das Buch avancierte schnell zu einem Bestseller und wurde Anfang der 90er sogar verfilmt. Zwei Jahre später erschien der Roman „Im Sturm“, welcher auf dem ersten Roman basierte.

Es folgten zahlreiche weitere Kriegsgeschichten wie „Die Stunde des Patrioten“ (1987), „Der Kardinal im Kreml“ (1988) oder „Das Kartell“ (1989). Fast alle seiner Werke brachten Clancy Platzierungen in den Bestsellerlisten ein. Sein letzter Roman erschien 2011 und trug den Titel „Ziel erfasst“.

Am 1. Oktober 2013 starb der Autor im Alter von 66 Jahren in seiner Heimatstadt Baltimore. Seine Erfolge als Schriftsteller und seine zahlreichen Investitionen in die Film- und Spieleindustrie haben Clancy im Laufe seiner Karriere zu einem Multimillionär gemacht. Über seine Todesursache gibt es viele Spekulationen.