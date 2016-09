Lady Gaga – so wurde sie zum Popstar

Tanzbare Disco-Hits, schräge Outfits und polarisierende Auftritte machten die Sängerin Lady Gaga bekannt. Aber wie genau wurde sie eigentlich berühmt?

Die Songschreiberin und Sängerin Lady Gaga heißt mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta und wurde als Tochter von italo-amerikanischen Eltern am 28. März 1986 in New York geboren. Auch wenn ihre Eltern nicht als wohlhabend bezeichnet werden können, besuchte dennoch eine katholische Schule für Mädchen, die den Ruf hat, sehr teuer zu sein. In der Highschool spielte Germanotta in einigen Musicals mit und sammelte so erste Bühnenerfahrung.

Mit 17 Jahren fing Stefani Joanne Angelina Germanotta ein Musikstudium an der Tisch School of the Arts an und erlernte dort das Schreiben eigener Songs. Um sich auf ihre musikalische Karriere zu konzentrieren, brach sie dieses Studium jedoch vorzeitig ab. Mit 18 arbeitete Germanotta als Go-Go-Girl, da ihre Eltern es ablehnten, sie finanziell zu unterstützen. Nach kleineren Auftritten in Klubs wurde das Plattenlabel Def Jam Recordings auf Gaga aufmerksam, sodass sie mit 19 ihren ersten Plattenvertrag unterzeichnete.

Nachdem die Zusammenarbeit mit diesem Label nicht erfolgreich war, lernte Germanotta kurze Zeit später den Produzenten RedOne kennen und komponierte mit ihm den Song „Boys Boys Boys“. Dadurch wurde der Musikproduzent Rob Fusari auf sie aufmerksam, der ihr auch den Künstlernamen Lady Gaga gab. Gaga traf 2007 auf Lady Starlight, mit der sie zusammenarbeitete und auf Festivals auftrat.

Im Jahr 2008 nahm Lady Gaga ihr Debütalbum „The Fame“ auf, mit welchem ihr der Durchbruch gelang. Singles wie „The Fame“ oder „Poker Face“ waren der Beginn ihrer Karriere, die ab da steil bergauf ging.