DIY Ideen für die Wohnzimmergestaltung

Das Wohnzimmer ist in der Regel der Treffpunkt einer Wohnung. In diesem Raum halten sich Bewohner und Besucher meist besonders häufig auf, weshalb er möglichst gemütlich und ansprechend gestaltet sein sollte. Es gibt diverse Do It Yourself (DIY) Ideen, mit denen ein Wohnzimmer gleich viel schöner aussehen kann.

Der Antik-Look liegt zum Beispiel im Trend. Dazu werden lediglich ältere Möbel benötigt, die auf Flohmärkten, bei Anzeigen-Portalen, in entsprechenden Gruppen bei sozialen Netzwerken oder auch auf Auktionsseiten im Internet oftmals für wenig Geld oder umsonst angeboten werden. Möglicherweise findet sich bei den Großeltern oder im eigenen Keller auch das eine oder andere Möbelstück, aus welchem sich noch etwas Besonderes machen lässt.

In Bau- oder Schnäppchenmärkten gibt es häufig Lackfarbe zu günstigen Preisen, mit denen die alten Möbel gestrichen werden können. Um den Shabby Chic oder Landhaus-Look in die Tat umzusetzen, sollten Pastelltöne oder ein schlichtes Weiß ausgewählt werden. Falls die Möbel Gebrauchsspuren haben sollten, ist dies übrigens gar nicht schlimm: Bewusste Gebrauchsspuren gehören bei Shabby Chic dazu.

Wer ein Talent zum Malen besitzt, kann das Wohnzimmer auch mit selbst gemalten oder gebastelten Bildern aufpeppen. Viele Dekoutensilien finden sich zudem in der Natur: Ob Äste, Muscheln, Steine, Sand, Blumen oder Blätter – es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, mit etwas Kreativität hübsche Deko zu zaubern.

Selbstgebasteltes im eigenen Wohnzimmer verleiht dem Raum einen ganz persönlichen Charme. Wer noch auf der Suche nach einer schönen Dekoration für das Wohnzimmer ist, sollte also unbedingt einmal den Versuch wagen und der eigenen Kreativität freien Lauf lassen. Wer dabei Hilfe und Inspiration benötigt, findet zahlreiche brauchbare Do-It-Yourself-Tipps in Magazinen, Büchern oder auch kostenlos in Internet-Blogs.