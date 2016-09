DIY Ideen für die eigene Küche

Die Küche ist weitaus mehr als ein Ort zum Kochen. So kann dieser Raum auch ein gemütlicher Treffpunkt sein, an welchem gemeinsam die Mahlzeiten verzehrt werden. Zudem ist es doch gleich viel schöner, in einer hübsch dekorierten Küche zu kochen als in einer kahlen und unpersönlichen.

Dekoration muss keinesfalls viel Geld kosten. Es gibt einige interessante do it yourself Ideen, mit denen Personen in der Lage sind, die Küche zu einem ansprechenden Ort umzugestalten. Alte Küchenmöbel, die nicht mehr modern aussehen, können mit dekorativen Lackfarben in neuem Glanz erstrahlen. Perfektion ist beim Anstreichen nicht unbedingt ein Muss, denn oftmals sind es gerade kleinere Gebrauchsspuren und andere Mängel im Shabby Chic Stil, welche Möbel außergewöhnlich wirken lassen.

Handtuchhalter oder Gewürzregale lassen sich mit wenig Aufwand selber bauen. Es genügen stabile Äste und Hölzer aus dem Garten oder aus dem Wald. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Handtuchhalter in Form einer Leiter? Mit den passenden Hölzern und etwas Bohren und Schrauben ist die Umsetzung eines solchen Halters kein Problem.

Aus einem einfachen Kuchengitter kann im Handumdrehen ein dekorativer und praktischer Wandschmuck entstehen. Dafür muss lediglich ein Haken an der Wand befestigt, das Kuchengitter daran aufgehangen und das Gitter anschließend mit verschiedenen Utensilien gestaltet werden.

Auch ein selbst angelegter Kräutergarten – beispielsweise auf der Fensterbank – kann sehr schön aussehen. Im Handel gibt es diverse Samen, die dann einfach in dekorative Töpfe gepflanzt werden und anschließend gedeihen können. Die Gestaltung der eigenen Küche kann mit etwas Kreativität also völlig unkompliziert umgesetzt werden.