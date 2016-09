Trends für den Sommer 2014

Wer modisch mit der Zeit gehen will, sollte sich über aktuelle Trends informieren. Dazu gehören ganz aktuell auch diejenigen für die Sommermode 2014. Das Jahr überrascht mit einer starken Farbe und zauberhaften Schnitten.

Stark im Kommen ist im Sommer 2014 die Farbe Gelb. Ob in einem Pastellton, der an die zarte Knospe einer Blume erinnert oder im kräftigen Zitronengelb – solche Kleidungsstücke sind schon aufgrund ihrer Farbe echte Hingucker. Man kann die gelben Schönheiten natürlich auch vielfältig untereinander kombinieren und beispielsweise „ganz in Gelb“ zur nächsten Gartenparty erscheinen. Darüber hinaus passen helle Farben wie Beige, ein kräftiges Orange oder auch das klassische Schwarz hervorragend dazu.

Die Natur mit ihren vielfältigen Formen und Farben hat schon häufig starke Einflüsse auf die Modewelt gehabt. Auch im Sommer 2014 darf es wieder floral werden. In vielen Fällen werden Baumwoll- oder Seidenstoffe mit farbintensiven Blumen- und Pflanzenmotiven bedruckt. Dabei reicht das Spektrum der Motive von fotorealistischen Abbildungen bis hin zu abstrakten Pflanzendetails.

Wer es sexy mag, sollte im Sommer 2014 besonders den transparenten Stoffen Beachtung schenken. Wie die Transparenz entsteht, bleibt dabei ganz der Fantasie der Modeschöpfer und dem Geschmack der Käufer überlassen. Die Auswahl variiert zwischen transparenten Gaze-Stoffen, edlem Chiffon, hauchzarten Seidenqualitäten und zahlreichen weiteren Stoffvarianten. Häufig kommen dabei Kunstfasern zum Einsatz, die sehr angenehm und leicht auf der Haut liegen.

Röcke, die bis zum Knie reichen – die sogenannten Midi-Modelle – sind ebenfalls wieder trendy. Im Sommer 2014 muss es also kein Minirock sein, sondern eher ein Bleistiftrock oder auch ein Modell, das mit einem Schlitz an der Seite für sexy Einblicke sorgt.