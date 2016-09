Kunstfell – vom plüschigen Bommel bis hin zum Pelzmantel

Kunstfell gilt als ökologische Alternative zum imagegeschädigten Echtfell. Der größte Teil an Fellen wird derzeit jedoch nicht in Form von Mänteln oder Jacken angeboten, sondern in Form kleinerer Details und Applikationen an Kapuzen, Kragen und Besätzen.

Das sogenannte Kunstfell (auch Webpelz genannt) besteht aus einem Gemisch aus Polyester, Baumwolle und Polyacryl-Fasern. Die Herstellung ist kompliziert: In das Grundgewebe aus einem Baumwoll-Polyester-Mix werden Polyacryl-Fasern eingewebt. Ein spezieller Klebstoff verhindert, dass sich die Fasern wieder lösen. Auch um eine authentische Färbung der Haare zu erreichen, sind viele Arbeitsschritte nötig. Häufig sollen die Spitzen der Haare dunkel und die Wurzeln hell sein. Angesichts der aufwendigen Herstellungsweise unterscheiden sich Kunstfelle daher preislich kaum von Echtfellen. Obwohl die Pelzindustrie so geächtet ist wie kaum eine andere Branche, steigt der Umsatz von Echtfell weiter an. Häufig liegt das an unzureichender Aufklärung oder mangelndem Interesse des Verbrauchers.

Um Kunstfell von Echtfell zu unterscheiden, gibt es ein paar signifikante Erkennungsmerkmale: Während das Haar bei einem Echtpelz bereits bei leichtem Wind zu wehen beginnt, bleibt der Stand eines Webpelzes relativ stabil. Wer sichergehen möchte, sollte sich an den Verkäufer wenden oder an ausgerupften Fasern die Brennprobe vornehmen: Tierhaar riecht nach Horn, wenn man es verbrennt; Synthetikfasern wiederum nach Plastik. Sie verschmelzen beim Entflammen an der Spitze zu kleinen Kügelchen.

Vieles spricht dafür, eine Webpelz-Kreation einem Echtfell-Produkt vorzuziehen: Für einen kurzen Mantel benötigt man die Felle von 25 Nerzen, 34 Kaninchen oder acht Füchsen. Für einen Kunstfell-Mantel kein einziges. Ein echter Pelz wird vor der Weiterverarbeitung mit Chemikalien behandelt — Kunstfell nicht. Auch die CO2-Bilanz eines Echtpelzmantels ist gegenüber einem Kunstfellmantel deutlich schlechter (300 kg CO2 vs. 50 kg CO2).