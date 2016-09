Kindermodels – Tipps bei der Agentursuche und mehr

Kindermodels werden von vielen Kunden gerne gebucht, weil sie durch ihre niedliche Ausstrahlung zahlreiche Menschen auf positive Weise ansprechen. Dennoch kann es auch Schattenseiten haben, wenn Kinder bereits früh mit dem Modeln beginnen.

Ob für Werbespots oder für Katalogaufnahmen – Kindermodels sind sehr gefragt. Viele Eltern stellen sich jedoch die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, den Kleinen ihren Traum zu verwirklichen. Manche Eltern drängen Kinder aber auch dazu, in der Modelbranche aktiv zu sein. Das sollte jedoch unbedingt vermieden werden, da das Kind sich ansonsten vermutlich unter Druck gesetzt fühlt, um den Eltern einen Gefallen zu tun. So oder so ist es ratsam, mit dem Kind darüber zu sprechen, ob es auch wirklich modeln möchte.

Wer auf der Suche nach einer seriösen Agentur für Kindermodels ist, der sollte darauf achten, dass es bei Kindern keine Schönheitsideale oder Hungermaße gibt. Seriöse Agenturen sind in der Regel auf der Suche nach ganz normalen Kindern, die über das gewisse Etwas verfügen. Eine freche Ausstrahlung, eine süße Zurückhaltung oder Kinder mit putzigen Zahnlücken werden beispielsweise häufig gesucht.

Oft sind es gerade Schönheitsmängel oder Individualität, die Kinder zu etwas Besonderem machen. Abstehende Ohren, Sommersprossen, Kinder verschiedener Nationalitäten oder Kids, die bestimmte Merkmale haben, werden oftmals gebucht. Der Weg in die Modelbranche führt meistens über Castings, bei denen die Erziehungsberechtigten unbedingt anwesend sein sollten.

Sie sollten niemals etwas dafür zahlen müssen, dass ihr Kind als Model arbeiten darf. Zudem ist es ratsam, Erfahrungsberichte über die jeweilige Agentur zu lesen, um wirklich ausschließlich seriöse Agenturen für Kindermodels auszuwählen.