Fasching – modisch in die fünfte Jahreszeit!

Wenn am 11.11. um 11.11 Uhr die Faschingszeit eingeläutet wird, sollte man mit einem pfiffigen Kostüm gewappnet sein.

Ganz gleich, ob man mit dem Begriff Fasching aufgewachsen ist oder sich als Kind auf Karneval, Fasnet oder Fastnacht freute – der Spaß, der mit der fünften Jahreszeit verbunden ist, bleibt derselbe. Selbstverständlich ist das Vergnügen mindestens doppelt so groß, wenn man mit einem tollen Kostüm zur Faschingsveranstaltung geht. Die passende Bekleidung sollte in erster Linie demjenigen gefallen, der sie trägt – dies ist wohl die wichtigste Voraussetzung. Darüber hinaus ist es eine gute Idee, im Vorfeld über die Veranstaltungen nachzudenken, die man in der Faschingszeit besuchen möchte. Ist beispielsweise ein klassischer Maskenball dabei, dann kann man sich für ein elegantes Kostüm entscheiden. Dieses kann für Damen z. B. ein edles Abendkleid und für Herren ein Barockanzug mit vielen Details sein. Solch ein Kostüm darf ruhig etwas prachtvoller sein und natürlich darf die typische Maske – idealerweise im venezianischen Stil – nicht fehlen.

Wenn keine Mottoparty geplant ist, ist die Auswahl geradezu riesig. Echte Klassiker sind Cowboy- und Indianerkostüme, Polizei- und Feuerwehruniformen sowie Piratenkostüme und Prinzessinenoutfits. Darüber hinaus gibt es heute viele faszinierende Accessoires für die Faschingszeit. Ob es sich dabei um eine Gummimaske mit dem Konterfei eines Superhelden, um eine coole Cowboypistole oder um eine traumhaft schöne Königskrone handelt, entscheiden muss man ganz nach Geschmack und passend zum Kostüm. Ein kleiner Tipp: Oft kann man mit dem passenden Make-Up das Outfit perfekt machen. Im Internet und auch in spannenden Büchern finden sich viele Tipps zum perfekten Faschings-Styling.