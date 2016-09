Trendfarben für die Wohnungseinrichtung: Erlaubt ist, was gefällt

Bei der Einrichtung einer Wohnung sollte man sich Zeit für die richtige Farbauswahl nehmen.

Wohnungen sind für die meisten Menschen nicht nur etwas rein Funktionales, sondern mehr als nur ein Dach über dem Kopf, welches vor Wind und Wetter schützt. Die eigenen vier Wände sollten auch als Rückzugsort gelten, als Ort der Muße, der Erholung und des Wohlbefindens. Hierzu kann die Auswahl der richtigen Farben für die Wohnungseinrichtung viel beitragen. Trendfarben für die Inneneinrichtung können sich beispielsweise auf Wänden, Gardinen, auf Dekoration und Accessoires und natürlich auch in Möbeln und Gebrauchsgegenständen wiederfinden.

Eine einfache Regel, welche Farbe für Wohnungen im Trend liegt, gibt es nicht. Vielmehr steht der persönliche Geschmack im Vordergrund. Außerdem sollte man die Nutzung der jeweiligen Räumlichkeit bei der Farbauswahl berücksichtigen. Für Schlafräume bieten sich ruhige, gedeckte Farben wie ultramarinblau oder ein erdiger Rotton an, die man mit leuchtenden Akzenten, beispielsweise in Polarweiß, auffrischen kann. In Wohnräumen dürfen es ruhig auch knalligere Farben oder gar ein bunter Color-Mix sein, der Lebendigkeit mit dem Retro-Stil der 70er oder 80er Jahre kombiniert.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich nach wie vor auch das klassisch-elegante Schwarz-Weiß. Insbesondere in Kombination mit einem eher schlicht und funktional gehaltenen Einrichtungsstil kommt die Wohnung hier richtig zur Geltung und wirkt genauso zeitlos wie edel. Absolut passend sind in diesem Kontext auch moderne Beleuchtungselemente wie LED-Spots oder indirektes Licht hinter Milchglas und farbigem Kunststoff. Um die besten Farben für gemütliches Wohnen zu finden, lohnt es sich also durchaus, sich etwas Zeit zu nehmen und als Inspiration Wohnzeitschriften oder Kataloge zu studieren.