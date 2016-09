Umzug – so gelingt er möglichst stressfrei

Im Laufe eines Lebens kommt es manchmal dazu, dass Personen umziehen müssen. Ein neuer Arbeitsplatz oder der Wunsch nach Veränderung sind einige Gründe für einen Umzug. Wer umziehen möchte, der sollte den Umzug möglichst gut planen, um den Stress so gering wie möglich zu halten. Mit einigen Tipps ist ein Umzug häufig weniger dramatisch, als zunächst befürchtet.

Ein Umzug ist für die meisten Menschen eine Herausforderung. Wer möglichst kostengünstig umziehen möchte, sollte kein Umzugsunternehmen mit dem Umzug beauftragen. Möglicherweise finden sich Familienangehörige, Freunde oder Arbeitskollegen, die bereit sind, beim Umzug mitzuhelfen. Für kleines Geld lassen sich auch in verschiedenen Gruppen bei sozialen Netzwerken oftmals Umzugshelfer finden.

Natürlich werden auch Kartons benötigt, in welchen die Gegenstände verstaut werden können, die mitumziehen sollen. Für Umzugskartons muss kein Geld ausgegeben werden. Viele Geschäfte überlassen gerne kostenfrei Pappkartons von Unternehmensbestellungen, die anderenfalls ohnehin im Papiermüll entsorgt werden würden. Es lohnt sich also durchaus, bei Unternehmen einmal nachzufragen, ob diese vielleicht Umzugskartons übrig haben.

Sobald die Sachen in den Kartons verstaut wurden, ist es ratsam, diese sorgfältig zu beschriften. Auf diese Weise fällt es in der neuen Wohnung umso leichter, die verpackten Sachen wiederzufinden und zu ordnen. Zerbrechliche Gegenstände sind am besten mehrfach in Zeitungspapier zu rollen und mit Verpackungspolstern abzusichern, um Schäden zu vermeiden.

Wenn ein Umzugsunternehmen beauftragt werden soll, dann ist es empfehlenswert, verschiedene Angebote einzuholen. So fällt es nicht schwer, das günstigste Angebot zu ermitteln. Auch das Lesen von Erfahrungsberichten im Internet kann ratsam sein, um wirklich ausschließlich seriöse Umzugsunternehmen zu finden.