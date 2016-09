Mehrgenerationenhaus – ein Baumodell mit Vor- und Nachteilen

Mit dem Erwerb eines Mehrgenerationenhauses ist die komplette Familie häufig unter einem Dach vereint. Was sich zunächst vielleicht sehr schön anhört, kann neben den Vorteilen auch diverse Nachteile haben. Wer darüber nachdenkt, ein Mehrgenerationenhaus zu beziehen, sollte sich demnach alle Aspekte gründlich durch den Kopf gehen lassen.

Ein Mehrgenerationenhaus erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Unter einem solchen Haus ist ein Gebäude zu verstehen, in welchem Bewohner verschiedenen Alters und mit einem unterschiedlichen sozialen Status miteinander wohnen. In der Regel ist ein solches Haus so gebaut, dass es auch bestimmte Treffpunkte wie Gemeinschaftsräume gibt, durch die der Kontakt der unterschiedlichen Generationen gefördert wird. Das ist jedoch nicht zwingend erforderlich.

Allerdings sollte ein Mehrgenerationenhaus nur dann bezogen werden, wenn die Parteien sich alle gut verstehen. Üblicherweise leben die Senioren aufgrund des Alters im Erdgeschoss eines Mehrgenerationenhauses, Singles, Familien und Paare in den anderen Ebenen. Wer in einem Mehrgenerationenhaus lebt, entscheidet sich aus freien Stücken für ein gemeinsames Miteinander im Alltag.

Ein Vorteil ist, dass immer ein Ansprechpartner in der Nähe ist. Dies kann praktisch bei der Kinderbetreuung oder auch der Altenpflege sein. Jede Generation profitiert von der anderen. Das Leben in einem Mehrgenerationenhaus bedeutet auch Kostenteilung, wodurch gerade jüngere Generationen leichter in der Lage sind, sich etwas für die Zukunft aufzubauen.

Durch das gemeinsame Zusammenleben ergeben sich oftmals aber auch gewisse Verpflichtungen oder zumindest das Gefühl der Verpflichtung, was nicht alle Menschen dauerhaft als gut empfinden. Wie Vieles im Leben sollte auch die Entscheidung, in ein Mehrgenerationenhaus zu ziehen, sorgfältig durchdacht werden.