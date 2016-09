Planung und Tipps bei der Eigenheimfinanzierung

Viele Menschen träumen davon, sich ein Eigenheim zu kaufen. Häufig scheitert es jedoch an der Finanzierung dieses Vorhabens. Mit einer guten Planung und den richtigen Anlaufstellen kann so ein Traum durchaus in die Tat umgesetzt werden.

Bevor sich Interessierte für den Erwerb einer Immobilie entscheiden, gibt es einige Aspekte, die wichtig sein können. Grundlegende Punkte betreffen zum Beispiel die Art der Immobilie, die Kosten und das Eigenkapital. Jeder Besitzer einer Immobilie sollte demnach im Vorfeld einen Finanzierungsplan aufstellen, um sämtliche Kosten im Blick zu haben.

Ist die gewünschte Immobilie gefunden, muss daran gedacht werden, wie hoch die Raten für die Rückzahlung einer Finanzierung sein sollen. Vorteilhaft ist, die Rate so zu wählen, dass das Objekt spätestens mit 65 Jahren vollständig abbezahlt ist. Wer Raten zu knapp kalkuliert und später mit 60 oder 65 Jahren in Rente geht, muss damit rechnen, diese dann nicht mehr tilgen zu können. Eine realistische und nicht zu knappe Kalkulation ist demnach dringend zu empfehlen.

Zinsen für Immobiliendarlehen sind meistens sehr günstig. Es ist daher ratsam, sich diese so lange wie möglich zu sichern. Für die Finanzierung des Eigenheims stehen unterschiedliche Fördermöglichkeiten zur Verfügung wie ein Bausparvertrag, eine Wohn-Riester oder ein Hypothekendarlehen. Potenzielle Bauherren sollten verschiedene Angebote miteinander vergleichen und sich dann genau überlegen, welches Angebot besonders vielversprechend und vor allem seriös ist.

Der Besuch bei verschiedenen Banken kann Klarheit bringen, wenn es um das Thema Eigenheimfinanzierung geht. Mit einer sorgfältigen Recherche und etwas Eigenkapital muss der lang gehegte Traum künftig kein Traum bleiben.