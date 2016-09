Mehr von der Arbeit haben – mit einer Gehaltserhöhung

In angemessenen Abständen kann man bei entsprechender Leistung nach einer Gehaltserhöhung fragen. Wer dies plant, sollte sich gut auf das Gespräch vorbereiten.

Wer das Gefühl hat, dass mal wieder eine Gehaltserhöhung fällig ist, sollte das Thema in Angriff nehmen. Ein möglicher Schritt in der Vorbereitung ist es, sich über das Gehaltsniveau in der eigenen Branche zu informieren. Informationen darüber findet man beispielsweise in Fachzeitschriften oder einschlägigen Internetportalen zum Thema Gehaltsvergleich. Außerdem kann es hilfreich sein, bisherige Zielvereinbarungen anzuschauen und zu überlegen, was man in der letzten Zeit für das Unternehmen geleistet hat. Hieraus ergeben sich oft sehr gute Argumente. Auf dieser Basis und natürlich auch auf Basis vorangegangener Gespräche kann dann die finanzielle Zielfindung stattfinden. Man sollte sich überlegen, auf welchen Brutto- bzw. Nettobetrag man kommen möchte.

Das Gespräch selbst sollte man möglichst offen angehen. Das bedeutet beispielsweise, dass man nicht zu einhundert Prozent an der Zielvorstellung festhält, man sollte sie allerdings im Blick behalten. Man sollte sich die Argumente des Arbeitgebers anhören und auch die eigenen Argumente in aller Ruhe vortragen. Oft ist es eine gute Idee, bei der Zusammensetzung des Gehalts flexibel zu sein. So kann ein Arbeitgeber beispielsweise ein Handy und sogar einen Dienstwagen zur Verfügung stellen, er kann die Altersvorsorge seiner Mitarbeiter unterstützen und für umfangreiche Weiterbildungsmaßnahmen sorgen. Dies alles kann gegebenenfalls – finanziell und / oder ideell mehr wert sein als eine einfache Gehaltserhöhung. Zudem sehen es viele Arbeitgeber gerne, wenn sich Teammitglieder weiterentwickeln möchten, denn dies nutzt beiden Seiten. Mit diesen Gedanken im Hinterkopf starten Sie sicher in das Gespräch.