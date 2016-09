Richtig praktisch lernen: Duales Studium

Wer sich für ein Duales Studium entscheidet, sichert sich viele Vorteile. Der wohl wichtigste ist, dass hier alles auf die Praxis ausgerichtet ist.

Unter einem Dualen Studium versteht man die Kombination aus dem Studium an einer Hochschule und einer Berufsausbildung oder einer praktischen Berufstätigkeit in einem Unternehmen. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Dualen Studienformen, nämlich die ausbildungsintegrierende Variante, das berufsintegrierende Modell oder das praxisintegrierende Duale Studium. Alle drei Möglichkeiten des Dualen Studiums erleichtern den späteren Einstieg oder den Verbleib im Unternehmen während des Studiums. Eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen ermöglicht dies und sorgt schon früh für viele spannende Einblicke in die Arbeits- und Geschäftswelt.

Die ausbildungsintegrierende Form ist eine Kombination aus Studium und klassischer Berufsausbildung. Wer die Studienzeit erfolgreich hinter sich gebracht hat, hat ein Ausbildungszeugnis und ein Studienzeugnis in der Tasche. Diese Variante ist besonders für diejenigen Personen sehr praktisch, die sich für einen Ausbildungsberuf interessieren, aber dennoch gerne etwas mehr Hintergrundwissen erlangen möchten.

Das berufsintegrierende Duale Studium ist besonders für diejenigen Personen interessant, die schon eine abgeschlossene Berufsausbildung haben oder die schon mehrere Jahre berufliche Erfahrungen gesammelt haben. In der Regel ist das Ziel eines solchen Studiums die Weiterbildung im bereits gewählten Berufsbild.

Beim sogenannten praxisintegrierenden Dualen Studium werden beide Komponenten in Phasen durchgeführt. In einigen Zeitabschnitten wird also an einer Hochschule studiert, anschließend folgt dann wieder eine Praxisphase in einem Unternehmen. Ein wichtiger Unterschied zu dem ausbildungsintegrierenden Studium liegt hier in der Art des Abschlusses. Es wird ein Hochschulabschluss, aber kein Ausbildungsabschluss in einem Ausbildungsberuf erlangt.