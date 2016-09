Das Masterstudium – mehr als nur ein akademischer Grad

Viele Studenten möchten sich nach dem Grundstudium weiterbilden oder mit weiteren Themengebieten auseinandersetzen. Das Masterstudium bietet dafür die beste Gelegenheit.

Das Masterstudium ist eine Ergänzung zum Grundstudium, das mit einem Abschluss (Diplom, Bachelor oder Magister) beendet wird. Master-Studenten haben bei der Aufnahme eines Masterstudiums die Möglichkeit, ihr bisheriges Themengebiet zu vertiefen oder in ein neues einzusteigen, das inhaltlich nicht zwangsläufig mit dem Grundstudium verknüpft ist. Diese Flexibilität des sogenannten nicht-konsekutiven Master-Studiengangs bietet den Studenten bei der Suche nach Arbeit mehr Spielraum, da sie ihre Kompetenzen und Kenntnisse erweitern können. Diese stehen durch das freiwillige Masterstudium oftmals im Zusammenhang mit eigenen Interessen und erfahren nicht nur beim Bewerbungsgespräch höhere Anerkennung, denn mit einem Masterabschluss stehen dem Studienabsolventen deutlich mehr Türen offen.

Es gibt sieben verschiedene Masterabschlussbezeichnungen für den konsekutiven Studiengang, der direkt an ein Bachelorstudium anschließt. Zu den häufigsten Abschlüssen an deutschen Hochschulen gehören der Master of Arts (M. A.) und der Master of Science (M. Sc.). Fachschulen verleihen üblich den Master of Engineering (M. Eng.). Außerdem gibt es noch den Master of Laws (LL. M.), den Master of Fine Arts (M. F. A.), den Master of Music (M. Mus.) und für angehende Pädagogen den Master of Education (M. Ed.).

Für eine Promotion ist das Masterstudium unerlässlich. Es gilt als Voraussetzung für die weitere Forschung an Hochschulen. Je nach Bundesland ist die Aufnahme einer Promotion an zusätzliche Bedingungen geknüpft, wie etwa eine Durchschnittsnote des Masterabschlusses.

Neben dem regelmäßigen Besuch von Lehrveranstaltungen zählt auch die Abschlussarbeit zu den wesentlichen Anforderungen des Masterstudiums. Die Dauer des Masterstudiums richtet sich nach den im Grundstudium erlangten Leistungen (ECTS-Punkte). So kann der Masterstudiengang zwei bis vier Semester umfassen.