Auslandssemester: Wertvolle Erfahrungen für jeden Studenten

Ein Semester im Ausland während des Studiums ist häufig eine sehr aufregende und gleichzeitig lehrreiche Zeit, die viele Studenten auf jeden Fall nutzen sollten.

Das Studium ist für viele Menschen grundsätzlich eine spannende Angelegenheit, die sehr prägend für das weitere Leben ist. Für Studenten, die noch mehr Lebenserfahrung sammeln möchten und sich außerdem für fremde Kulturen interessieren, ist ein Semester im Ausland häufig besonders reizvoll und lehrreich.

Aller Anfang ist schwer, das gilt auch gerade für ein geplantes Auslandssemester. Viele Universitäten und Hochschulen besitzen Partnerschulen im Ausland, an denen Studenten der jeweiligen Hochschule in Deutschland ohne großen Aufwand ein Semester studieren können. Falls keine Partnerhochschule oder kein Austauschprogramm existiert, ist die Organisation des Semesters häufig schwieriger und komplizierter. Es muss sich nicht nur um den Studienplatz und die Veranstaltungen gekümmert werden, sondern natürlich auch um die An- und Abreise und um die Wohngelegenheit. Auch auf den richtigen Zeitpunkt sollte geachtet werden: Ein zu frühes Auslandssemester ist oft wenig sinnvoll, am Ende des Studiums sollte es jedoch auch nicht stattfinden. In vielen Fällen können auch Studien- und Prüfungsleistungen an der fremden Uni anerkannt werden.

Alle Vorbereitungen sind nun getroffen? Dann kann der Auslandsaufenthalt beginnen. Dass viele Studenten anfangs in einem fremden Land überfordert sind, ist kein Grund zur Beunruhigung. Es gibt an jeder Universität ein internationales Büro, das in solchen Fällen gerne aushilft. Auch Kommilitonen sollten gefragt werden, denn so entstehen auch häufig sehr schnell erste Kontakte, die sehr wertvoll sein können. Das fremde Land hat übrigens viel mehr zu bieten als nur die Uni und den Campus – es gilt auf jeden Fall, die neue Umgebung, das Land und die Leute zu entdecken.