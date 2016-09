Sonnenschutz: So wird die Haut richtig geschützt

Die Haut gilt als überaus empfindlich gegenüber übermäßiger Sonneneinstrahlung, daher ist es sehr wichtig, sie vor den eventuellen Nebenwirkungen sinnvoll geschützt wird.

Eine angemessene Sonnendosis ist für den Menschen äußerst wichtig, denn nur so wird das Vitamin D3 im Körper gebildet. Sonnenlicht ist außerdem depressionsmindernd und kann die Selbstheilung der Haut beschleunigen. Leider ist das Licht der Sonne jedoch nur in kleinen Dosen sinnvoll, die schnell erreicht sind. Es ist daher notwendig, dass die Haut – besonders in warmen Jahreszeiten – vor Sonnenbrand geschützt wird. Von Fachgesellschaften wird das Tragen von langer Kleidung und einer Kopfbedeckung empfohlen, das ist jedoch nicht immer möglich.

Gerade in Urlauben oder im Schwimmbad sollte auf Sonnendächer und Sonnenschirme nicht verzichtet werden. Für die Teile der Haut, auf denen keine dichtgewebte Kleidung getragen wird, ist Sonnenmilch empfehlenswert. Sonnencreme schützt vor schädlichen UV-B- und UV-A-Strahlen, die die Haut in großem Maß schaden können. Bei der Wahl des Lichtschutzfaktors ist es sinnvoll, sich am eigenen Hauttyp zu orientieren. Menschen mit sehr heller Haut sollten zu einer Sonnenmilch mit einem hohen Schutzfaktor greifen und die Haut mit einer großzügigen Menge eincremen.

Auch die Augen sollten unbedingt vor Sonnenlicht geschützt werden. Hohe UV-Belastungen können zu einer bleibenden Augenschädigung führen. In vielen Fällen genügen handelsübliche Sonnenbrillen mit UV-Filterung. Im Winter kann beim Wintersport auch zu sogenannten Gletscherbrillen gegriffen werden. Wer sich richtig mit den passenden Hilfsmitteln schützt, kann so die Gefahr, an zu Hautkrebs erkranken und die Haut frühzeitig altern zu lassen, extrem minimieren. Vor allem Kinder müssen vor gefährlichen UV-Strahlen geschützt werden.