Pure Beauty-Entspannung – der Schönheitsschlaf

Wer schön sein will, muss nicht zwangsläufig leiden. Ganz im Gegenteil: Wer sich genügend Zeit nimmt, um ab und zu einen Schönheitsschlaf einzulegen, profitiert – im wahrsten Sinne des Wortes – im Schlaf.

Experten sind sich heute einig, dass zu einem gesunden Lebensstil dreierlei Aspekte gehören: eine ausgewogene Ernährung, ausreichend Bewegung und – nicht zuletzt – ein gesundes Maß an Entspannung. Wer sich an diese Grundregeln hält, wird wohl immer profitieren. Eine fast zwangsläufige Auswirkung dieser Lebensweise ist es auch, dass sie der eigenen Schönheit zuträglich sein kann. Dazu trägt auch die Entspannung bei, vor allem in Form eines Schönheitsschlafs. Dass man besser auf andere wirkt, wenn man sich entspannter fühlt, ist für die meisten Menschen offensichtlich. Schließlich kann man in der Regel beide Varianten ab und an im Spiegel betrachten – beispielsweise nach einer anstrengenden Arbeitswoche oder nach einer Woche in einem traumhaft schönen Urlaub.

Schlafmangel äußert sich durch ganz unterschiedliche, auch nach außen sichtbare Merkmale. So kann die Haut trocken und blass werden, es entstehen die sogenannten Ringe unter den Augen, die wie Schatten wirken und auch der Gesichtsausdruck verändert bei viel Stress oft zum Negativen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass im Schlaf ein wichtiges Wachstumshormon ausgeschüttet wird, das für die Regeneration der Haut benötigt wird. Schläft man zu wenig, ist diese normale und gesunde Funktion gestört. Die Folge: Die Haut wird trockener und es können auch Falten entstehen. Ein Schönheitsschlaf wirkt solchen negativen Entwicklungen gezielt entgegen. Wer möchte, kann dies noch durch spezielle Cremes unterstützen, die regenerierende Wirkstoffe haben.