Damit das Styling perfekt wird – die Schminkschule

Wenn man sich gerne vorteilhafter stylen möchte, kann man glücklicherweise auf praktische Hilfestellungen zurückgreifen. Eine davon ist der Besuch einer Schminkschule oder die Lektüre eines entsprechenden Magazins oder Buchs.

Unter einer Schminkschule kann man gleich zweierlei verstehen. In vielen Fällen handelt es sich um eine „wahrhaftige“ Schule, die beispielsweise an einen Schönheitssalon oder an eine Parfümerie angeschlossen ist. Hier kann man einen Kurs besuchen, der zum gewünschten Thema angeboten wird. Die Auswahl an Veranstaltungen kann ganz unterschiedlich sein und auch die Kurslänge variiert. So kann man sich vielleicht für einen Wochenendkurs einschreiben, in dem es um hochwertige Abend-Make-Ups geht oder einen Basiskurs besuchen, der Damen in die Grundfertigkeiten des Stylings einweist. Besonders viel Spaß macht es, das Gelernte direkt auszuprobieren. Nehmen mehrere Damen am Kurs teil, ist dies problemlos möglich und man kann miteinander üben, bis jeder Handgriff sitzt. Dies kann auch eine tolle Möglichkeit sein, neue Leute kennenzulernen und Freundschaften zu schließen.

Zum anderen gibt es auch gedruckte Medien, die unter dem Namen „Schminkschule“ oder mit ähnlichen Titeln angeboten werden. Ob als Magazin, als Buch oder als Sonderheft einer Frauenzeitschrift – auch eine solche Schminkschule ist in der Regel ihr Geld wert. Anhand von vielen Abbildungen kann man sich ein schickes Make-up aussuchen und dann Schritt für Schritt nachvollziehen, wie beispielsweise die Augenpartie zauberhaft betont wird, wie sich kleine Hautunreinheiten raffiniert kaschieren lassen und vieles mehr. Das Ergebnis kann sich in der Regel sehen lassen und nach einer gewissen Übungszeit – vielleicht gemeinsam mit der besten Freundin – wird das Styling immer reizvoller und perfekter werden.