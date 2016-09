Anti-Aging: Was man tun kann, um jünger zu wirken

Auch wenn das Älterwerden zum Leben dazugehört, gibt es viele Möglichkeiten, jünger auszusehen – hochwertige Anti-Aging-Produkte helfen dabei.

Anti-Aging ist ein Schlagwort, das heute in aller Munde ist. Dies gilt nicht etwa nur für Senioren, sondern auch schon für junge Menschen. Viele möchten gerne jünger aussehen oder die Schönheit ihrer Jugend erhalten und zum Beispiel die Entwicklung von Falten reduzieren. Damit dies gelingen kann, arbeiten Forscher schon seit vielen Jahren an hochwertigen Produkten. Dazu zählen beispielsweise spezielle Anti-Aging-Cremes, die auf die Haut aufgetragen werden und die die Zellalterung aufhalten oder zumindest die Hautoberfläche glätten sollen. Darüber hinaus werden auch diverse Nahrungsergänzungsmittel angeboten, die durch Kombinationen von Mineralstoffen, Vitaminen und anderen Elementen für eine Reduzierung der Alterungsvorgänge sorgen sollen.

Wer wissen möchte, welche Produkte oder Maßnahmen wirklich gegen das Altern helfen, informiert sich am besten über unabhängige Produkttests oder schaut sich ganz einfach am Markt um und probiert das eine oder andere Produkt selbst aus. Ganz wichtig ist es dabei, auf die individuellen Besonderheiten des eigenen Körpers zu achten. So sollte man vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln in der Regel zunächst einen Hausarzt oder Facharzt befragen, der den Gesundheitszustand kennt und gegebenenfalls auch einen Überblick über das Blutbild hat. So kann festgestellt werden, welche Stoffe dem Körper eventuell fehlen. Geht es um die Anwendung von Hautcremes, kann auch ein Gespräch mit dem Hautarzt oder mit einem Profi aus dem Kosmetikstudio helfen. Der Vorteil: Auch bei der Haut gibt es erhebliche Unterschiede und mit den richtigen Substanzen kann man auf diese Besonderheiten eingehen und eine gute Wahl treffen.