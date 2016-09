Abnehmen im Schlaf – Wissenswertes über die Diätmethode

Wer sich für das Thema Diät interessiert, hat möglicherweise auch schon mal etwas vom berühmten „Abnehmen im Schlaf“ gehört. Aber was ist wirklich dran an dieser so einfach klingenden Möglichkeit der Gewichtsabnahme?

Im Schlaf schlank werden – das verspricht zum Beispiel der Autor Detlef Pape in seinem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2006. Alle übergewichtigen Personen, die einen BMI über 25 haben, sollen mit dieser Methode in der Lage sein, Pfunde zu verlieren. Doch ist es wirklich möglich, während des Schlafens und ohne Verzicht abzunehmen?

Das Konzept setzt auf das Hormon Insulin, welches von der Bauchspeicheldrüse besonders nach kohlenhydrathaltigen Mahlzeiten ausgeschüttet wird. Das wiederum ist wichtig, damit der Blutzucker abgebaut wird und es nicht zu einer Überzuckerung kommt. Dieser Vorgang hat jedoch die Folge, dass der Organismus die Zuckermoleküle aufnimmt, was die Fettverbrennung verhindert und die Fettspeicherung anregt.

Eine Insulin-Trennkost hält das Hormon gering und kann dabei helfen, die Fettverbrennung zu unterstützen. Beim Abendessen wird also auf Kohlenhydrate verzichtet und stattdessen werden eiweißhaltige Lebensmittel sowie Gemüse in Kombination verzehrt. Dadurch kommt die Bauchspeicheldrüse während der Schlafenszeit zur Ruhe und der Insulinspiegel sinkt. Die Fettverbrennung kann durch diese Methode angeblich optimal arbeiten.

Ob die Diät „Abnehmen im Schlaf“ wirklich bei jedem funktioniert, kann natürlich nicht gewährleistet werden. Wer tatsächlich abnehmen möchte, sollte am besten verschiedene Konzepte ausprobieren, um festzustellen, welches für die jeweilige Person am besten geeignet ist. Eine Absprache mit einem Ernährungsspezialisten ist in jedem Fall dringend zu empfehlen, um Komplikationen zu vermeiden und wirklich die richtige Methode zu finden.